Ky software lexon depresionin vetëm me një shikim

Ky software lexon depresionin vetėm me njė shikim

Published on: December 10, 2017 - 4:56 pm

Pavarėsisht buzėqeshjes nė fytyrė, dhe vezėllimit, fotot tona tė postuara nė rrjete sociale, si Instagram e Facebook, mund tė zbulojnė shumė mė tepėr nga sa mendojmė.TechSot.al shkruan se tashmė ėshtė e mundur zbulimi i problemeve depresive, falė njė program tė zhvilluar nga Christopher Danforth i “University of Vermont”.Software mbledh tė dhėnat prezente tė shenjave tė depresionit me njė saktėsi prej 70%. Studimi ka marrė nė vėzhgim fillimisht 166 persona qė kishin postuar foto nė Instagram, 71 nga tė cilėt ishin diagnostikuar mė herėt me shqetėsime tė shėndetit mendor.Nė fazėn fillestare tė punės, programi analizoi 43.950 foto. Nė vazhdim kėrkuesit pėrfshinė tė tjerė persona, dhe analizuan foto tė tjera.TechSot.al konfirmon se karakteristika kryesore mė tė shpeshta nė fotot e analizuara, ishion ato me ngjyrė mė tė errėt, pa efekte apo manipulime me foto-shop, ato thjeshtė bardhė e zi. Shkrepje qė kanė kryesisht portretin e fytyrės sė pėrdoruesit.Nga ky vėzhgim u kuptua se ai qė vuan nga probleme depresive, tenton tė postojė shumė mė tepėr foto, nga njė person qė nuk ka shqetėsime.Software demonstroi edhe kapacitetin e leximit nė foto, tė shenjave tė fillimit tė depresionit. Zhvilluesit thonė se ky algoritėm ka njė potencial tė madh pėr tė identifikuar sinjalet e fshehta tė shqetėsimeve Fizike dhe mendore./albeu.com/