Nëse keni probleme me fytyrën konsumoni këto ushqime

Nėse keni probleme me fytyrėn konsumoni kėto ushqime

Published on: September 30, 2017 - 8:50 pm

Fytyra ėshtė njė ndėr pjesėt mė delikate qė kemi dhe pėr ta pastruar atė nuk ndihmojnė vetėm produktet e ndryshme kozmetike apo kremrat.Ndonjėherė ndodh qė tė shkaktojnė akne tė ndryshme, por ekzistojnė disa ushqime qė pastrojnė tėrėsisht fytyrėn tuaj duke e bėrė tė duket mė rinore dhe mė e pastėr.1. Peshku me yndyrė si salmoni ose tuna. Konsumimi i peshkut i siguron trupit tuaj vitaminė B, qė prodhon acide yndyrore dhe metabolizon aminoacidet. Mungesa e biotinės bėn qė lėkura juaj tė bėhet me luspa.2. Farat Chia. Acidet yndyrore Omega-3 ndihmojnė nė mbajtjen e membranave qelizore duke mbrojtur lėkurėn dhe duke siguruar lagėshti. Ato janė tė pasura edhe me acide yndyrore si bizoni i egėr apo peshku.3. Patatet e ėmbla. Konsumimi i ushqimeve tė tilla sigoron mė shumė ujė pėr trupin tuaj duke mbajtur lėkurėn dhe qelizat nė mėnyrė tė hidratuar. Frutat dhe perimet shumėngjyrėshe janė tė pasura me vitaminė A qė i japin ngjyrėn lėkurės tuaj.4. Bajame. Kėto kanė vitaminė E qė e bėjnė lėkurėn tė jetė e shėndetshme duke e mbrojtur nga rrezet e diellit.5. Farat e lulediellit sigurojnė njė burim tė vitamnės E qė mbron lėkurėn nga papastėrtitė e ambientit.6. Karbohidratet si mielli i bardhė rrisin inflamacionin dhe shkaktojnė dhimbje fytyre. Ėshtė mirė qė tė zėvendėsoni makaronat e orizin e bardhė me fasule apo oriz kaf.7. Lėngu i portokallit ofron Vitaminė C, njė antioksdant qė mbron lėkurėn dhe qelizat e tjera nga dėmtimet e shkaktuara prej radikalėve tė lirė nė mjedis dhe trup. Vitamina C ndihmon edhe nė krijimin e kolagjenit qė ėshtė proteina kryesore strukturore e trupit.