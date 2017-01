Nuk ka më ditë të ngrohta, i ftohti kaplon sërish vendin

Nuk ka mė ditė tė ngrohta, i ftohti kaplon sėrish vendin

Published on: January 23, 2017 - 5:10 pm

Nėse menduat se ia hodhėt ditėve tė ftohta tė dimrit jeni gabuar. sipas parashikimeve tė sinoptikanėve, nė fundjavė do tė rikthehen temperaturat nėn zero gradė.MeteoAlb informon se sot vendi ynė do tė jetė nėn ndikimin e kthjellimeve dhe vranėsirave, tė cilat janė mė tė dendura nė zonat malore.Parashikohet se nesėr do tė ketė shtim tė vranėsinave duke sjellė shira nė pjesėn mė tė madhe tė vendit, nė zonat malore do tė ketė rreshje dėbore.Duke filluar nga dita e mėrkurė dhe deri nė fund tė javės moti do tė jetė i kthjellėt, por i ftohtė. temperaturat do tė pėsojnė rėnje tė ndjeshme duke bėrė qė fundjava tė shėnojė temperatura tė ulėta deri nė -15 gradė apo -16 gradė.Temperaturat e ajrit deri tė enjten do tė jenė relativisht tė larta por nga dita e premte si edhe nga fundjava do tė kemi rėnie tė ndjeshme tė tyre: zonat malore: minimalet -16 apo -16 dhe maksimale deri nė -4 apo -5 gradė C, ndėrsa nė bregdet dhe zonat e ulėta: minimalet -4 nė -2 gradė C dhe maksimalet deri nė 8 gradė C.Era do tė fryjė mesatare nė tokė, nė det me shpejtėsi 30km/h, nga drejtimi Lindor duke gjeneruar nė det dallgėzim 3 ballė.