Perdorni limon kundër gurëve në veshka

Perdorni limon kundėr gurėve nė veshka

Published on: July 21, 2017 - 12:07 pm

Gurėt nė veshka janė njė shqetėsim real dhe mė poshtė janė disa kėshilla se si tė parandalohen gurėt e veshkave me ushqimin e pėrditshėm.Ata qė e kanė provuar dhimbjen e gurėve tė veshkave e dinė qė ėshtė njė nga dhimbjet mė tė forta qė mund t’i pėrjetojė njeriu, madje edhe mė tė forta se dhimbjet e lindjes. Megjithatė, gurėt e veshkave nuk kanė nevojė tė jenė shqetėsim i vazhdueshėm.Pėrveē qė ėshtė e nevojshme tė pihet shumė ujė i pastėr, tė hahet ushqimi i pasur me kalcium, magnez dhe vitaminė B, ėshtė interesant qė limoni, limeti ose uthulla e mollės mund tė ndihmojnė ne luftėn kundėr gurėve tė veshkave.Shtimi i limoni tė freskėt, limetės ose uthullės sė mollės nė pije gjatė ditės do tė ndihmojė nė shėrimin e trupit, dhe pėrveē kėsaj nė mėnyrė efikase edhe do tė bllokoni formimin e gurėve tė veshkave.Kėto lėngje po ashtu do tė ndihmojnė shpėrbėrjen e shpejtė tė gurėve ekzistues.“Nė simptomat e para tė dhimbjes nė veshkė tė shkaktuar nga gurėt, pėrzieni vajin e ullirit dhe lėngun nga limoni organik, pini pėrzierjen menjėherė me njė gotė uji pastėr.Prisni gjysmė ore dhe pastaj shtrydhni lėngun e njė gjysmė limoni dhe pėrzini me njė gotė uji tė pastėr, shtoni njė lugė uthull molle dhe pini”, shkruan dr. Edėard F. Group nė blogun Natural Health & Organic Living Blog.Pėrsėriteni tė njėjtėn derisa tė mos zhduken simptomat. /albeu.com/