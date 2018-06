Vuani nga diabeti? Këto 7 ushqimet do t'ju ndihmojë t'a mbani nën kontroll

Vuani nga diabeti? Kėto 7 ushqimet do t'ju ndihmojė t'a mbani nėn kontroll

Dieta ka shumė rėndėsi nė mjekimin e diabetit."Njė diabetik, kėrkon ndryshim tė stilit tė jetesės, i cili duhet orientuar jo drejt kufizimit tė ushqimit, por drejt menaxhimit mė tė mirė tė mėnyrės sė tė ushqyeri..."Perimet pa niseshteMbusheni pjatėn me perime pa niseshte. Pėr njerėzit qė janė tė rrezikuar nga diabeti ėshtė e rėndėsishme tė rrisin dozėn e perimeve. Perimet kanė nė pėrmbajtje tė lartė fibra dhe ujė, qė ju mbajnė tė ngopur pėr njė kohė tė gjatė.Perimet e gjelbraTė gjitha perimet pa niseshte janė tė mira, megjithatė ato me gjethe tė gjelbra pėrmbajnė mė shumė vlera ushqyese. Nga njė analizė e bėrė 6 studimeve tė mėparshme, shkencėtarėt britanikė zbuluan se konsumimi i 1.35 racione me perime tė gjelbra lidhet me 14% mė pak rrezik pėr zhvillimin e diabetit tė tipit 2 krahasuar me konsumimin e vetėm 0.2 racioneve nė ditė.FrutatFrutat janė tė mira pėr njerėzit qė rrezikojnė nga diabeti. Vetėm nuk duhet t’i konsumojnė nė formėn e lėngjeve ose smoothie.DrithėratKonsumimi i drithėrave bėn qė nivelet e sheqerit nė gjak tė rriten mė ngadalė pas njė vakti dhe ulet rreziku pėr zhvillimin e diabetit tė tipit 2.Fibrat tek drithėra ngadalėsojnė procesin e tretjes sė karbohidrateve , duke ulur kėshtu nevojėn pėr insulinė. Drithėrat pėrmbajnė gjithashtu lėndė ushqyese antioksiduese dhe antiinflamatore qė mund tė ndihmojnė nė parandalimin e diabetit.ThjerrėzatGjatė njė studimi tė publikuar tek revista Clinical Nutrition shkencėtarėt ndoqėn dietat e mė shumė se 300 personave tė cilėt nuk shfaqen diabet pėr mė shumė se 4 vite. Ata zbuluan se personat me konsumim tė lartė tė bishtajoreve, sidomos thjerrėzat, ishin mė pak tė rrezikuar nga diabeti.Zėvendėsimi i gjysmė racione me vezė, bukė, oriz ose patatet me thjerrėzat ēdo ditė ndihmon gjithashtu nė uljen e rrezikut pėr zhvillimin e diabetit. Tė gjitha llojet bishtajoreve, pėrfshirė kėtu thjerrėzat, fasulet, bizelet etj, janė tė pasura nė fibra dhe janė njė burim i mirė i proteinave, shkruan Shendeti +.Yndyrat e shėndetshmeAshtu si karbohidratet, edhe yndyrat ndahen sipas dy kategorive: cilėsi dhe sasi. Yndyrat e pangopura ndihmojnė nė pėrmirėsimin e rezistencės ndaj insulinės. Zgjedhja e burimeve tė duhura, si frutat e thata, farat, vaji i ullirit, vaji kanosa dhe avokado, megjithatė duhet tė keni kujdes me proporcionet, duke qenė se yndyrat janė shumė kalorike.Proteinat e lehtaProteinat ju mbajnė tė ngopur pėr njė kohė tė gjatė. Ato ngadalėsojnė tretjen, kėshtu nivelet e sheqerit nė gjak rriten dhe ulen mė gradualisht pas njė vakti. Konsumoni proteina me bazė bimore, si fasulet dhe thjerrėaz, si dhe mish peshku dhe pule. /albeu.com/