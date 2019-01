5 vendet perfekte për të shijuar ditën e dashurisë

5 vendet perfekte pėr tė shijuar ditėn e dashurisė

Published on: January 22, 2019 - 4:54 pm

1. VeneciaPėr njė arratisje intime ėshtė ideale. Pa shumė zhurmė, e gjeni veten nė njė gondola dhe ja, njė tjetėr epokė. Shiheni sy mė sy tė dashuruar dhe dėgjoni italianėt tek ju thonė “Ah, L’amore”! Pėr tu kthyer nė realitet: Venecia ėshtė njė eksperiencė mė vete tė cilėn mund ta pėrjetoni pa shumė shpenzime.2. MaldivetNjė prej ishujve mė joshės qė mund tė prekni ndonjėherė. Uji i kristaltė, shtėpitė e vogla luksoze, darkat nė plazh dhe gjithēka tjetėr pėr ta bėrė jetėn romantike njė pėrrallė. Do t’ju duket sikur jeni 2 njerėzit e fundit nė botė, gjė qė e bėn edhe mė pasionant udhėtimin.3. PragaVetė Praga ėshtė burim romanticiteti. Ngjyrat e qytetit, ndėrthurja fantastike e klasikes me modernen dhe ēdo gjė tjetėr do ta bėjė magjik kėtė vendim. Pub-et e nėndheshme, transporti dhe vetė ajri i Pragės do t’ju bėjė tė ndiheni si ēift i lumtur bohemėsh shkruan anabel.4. SantoriniNėse mendoni se ėshtė opsipon vere, gaboheni rėndė. Ēfarė ėshtė mė romantike sesa tė shihni njė perėndim buzė vullkanit qė mund (ose jo) tė ketė qenė frymėzim pėr Atlantis-in e Platos?5. SlloveniNėse shkoni atje, njė nga aktivitetet me tė cilin do merreni mė tepėr ėshtė degustimi i verės. Vera qė shėrbehet atje thonė se nuk ngjan me asnjė tjetėr nė botė dhe a nuk mendoni se ėshtė romantike kjo? Pėrpos kėsaj, Sllovenia ėshtė kaq pranė pėr tė mos u vizituar.